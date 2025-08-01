Президент Казахстана поручил главе Минобороны повысить боевой потенциал армии

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность реализации мер, направленных на обеспечение безопасности воинской службы, профилактику гибели и травматизма военнослужащих

АСТАНА, 1 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром обороны республики Дауреном Косановым поставил задачи по повышению боевого потенциала вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Министр обороны представил доклад о деятельности ведомства за первое полугодие 2025 года. "Даурен Косанов доложил о ходе исполнения поручений президента. В частности, о работе по повышению мобильности войск, развитию противовоздушной обороны, территориальных войск, подразделений беспилотных летательных аппаратов, военной инфраструктуры, а также по размещению государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Косанов также проинформировал главу государства о состоянии боевой готовности армии, итогах весенней призывной кампании, мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания и социального обеспечения военнослужащих.

"Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему повышению боевого потенциала вооруженных cил. Глава государства также отметил важность реализации комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности воинской службы, профилактику гибели и травматизма военнослужащих", - сообщили в пресс-службе.