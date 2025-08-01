Это показала ситуация с законом об антикоррупционных ведомствах, указал президент Белоруссии

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Ситуация с законом об антикоррупционных ведомствах показала, что у Украины нет никакого суверенитета. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Валааме.

"И я вот наблюдаю за этим (за ситуацией с законом об антикоррупционных ведомствах - прим. ТАСС) и думаю, ну а что Зеленский хотел? Он миллиарды, миллиарды, сотни миллиардов взял денег. Запад говорит, ну мы хотим посмотреть, куда пойдут эти деньги тратиться. И предложили когда-то создать антикоррупционное бюро и антикоррупционную прокуратуру", - рассказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что киевские власти согласились с таким порядком, однако затем "проснулись". "Ну, наверное, выборы там, еще что-то хотят организовать", - предположил белорусский лидер.

"И через два дня или через сколько он (Зеленский - прим. ТАСС) сказал "нет", через два часа Рада все отменила, он подписал закон. Какой суверенитет? Никакого суверенитета. И возмущаться не надо. Ты взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя, как у несуверенного государства, куда ты дел деньги. А куда девал?" - пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что всем известно, куда делись деньги. "За это время люди на Лазурном берегу и дальше построили солидные дворцы и неплохо себя чувствуют. И даже в президенты некоторые метят Украины", - пояснил он.

22 июля с подачи Владимира Зеленского Верховная рада приняла закон, согласно которому антикоррупционные ведомства Украины потеряли независимость, вечером того же дня Зеленский документ подписал. Это вызвало многотысячные акции протеста в крупных городах Украины и резко негативную реакцию Запада. После этого Зеленский был вынужден спешно внести в Раду законопроект, восстанавливающий полномочия антикоррупционных ведомств. Закон был принят Радой 31 июля, подписан Зеленским, который сразу же пообещал, что Киев "безотлагательно проинформируют партнеров Украины об этом событии". Закон вступил в силу 1 августа.