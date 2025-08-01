По словам источника, "многие детективы крайне возмущены попытками правительства представить их как преступников или шпионов, способствующих российскому влиянию"

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) чувствуют унижение из-за предпринятой властями попытки ограничить их работу и намерены еще активнее расследовать деятельность украинских чиновников и депутатов. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источник.

По его словам, "многие детективы крайне возмущены попытками правительства представить их как преступников или шпионов, способствующих российскому влиянию". По словам источника журнала, следователи были "публично унижены". "Детективы будут вести расследования в соответствии с законом, но теперь они не отступят ни на шаг. Все изменилось", - заявил собеседник издания.

The Economist пишет, что за жесткими мерами властей в отношении НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стоит Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского.

В статье также говорится о том, что когда вспыхнули акции протеста в ответ на законопроект, Ермак находился за рубежом, в результате чего его авторитет мог пострадать.

"Однако восстановление юридической независимости [антикоррупционных] органов не устраняет коренные проблемы, которые привели к кризису. К ним относятся стремление правительства защищать лоялистов превыше всего, а также чрезмерно централизованный процесс принятия решений, сосредоточенный вокруг Ермака", - пишет The Economist.

О ситуации с НАБУ и САП

Между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Зеленского и восстановлением этих полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес в Раду законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов". 31 июля документ был принят большинством голосов парламентариев сразу в двух чтениях и тут же подписан спикером парламента.