По данным издания, разработкой системы занимаются государственные учреждения и частные компании из Дании, Эстонии, Финляндии, Польши, Швеции и Германии

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Балтийские страны хотят до конца 2026 года развернуть инфраструктуру навигационной системы для судов, которая поможет ориентироваться в море, несмотря на помехи в работе спутниковых систем. Об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, разработкой системы занимаются государственные учреждения и частные компании из Дании, Эстонии, Финляндии, Польши, Швеции и Германии. Руководство этих стран считает, что Россия якобы подавляет сигналы систем спутниковой навигации в регионе, пишет газета.

Германский авиационно-космический центр в настоящее время проводит испытания системы R-Mode (Ranging Mode System, система дальномерного обнаружения). Она использует существующие наземные станции передачи средне- и коротковолновых сигналов для вычисления географического положения судна.

По данным газеты, строительство необходимой инфраструктуры для новой системы может быть закончено к концу 2026 года. Когда может начаться ее эксплуатация, издание не уточняет.