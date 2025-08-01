Она требует серьезной реформы, заявил генсек организации

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о серьезных системных проблемах в управлении мандатами организации, которые приводят к дублированию, раздутым расходам и снижению эффективности.

Генсек перечислил ключевые проблемы, с которыми сталкивается система. "Проблемы хорошо известны: обременительные процессы, дублирование, дублирующие структуры и растущий разрыв между мандатами и ресурсами", - сказал Гутерриш в ходе своего выступления, посвященного инициативе по реформированию организации UN80. Он отметил, что со временем эти проблемы только усугубились.

По его словам, на сегодняшний день существует более 40 тыс. резолюций, тексты которых становятся все длиннее, а требование выполнять их "в рамках существующих ресурсов" - все чаще. В прошлом году система ООН обслужила 27 тыс. заседаний и выпустила 1100 докладов, при этом каждый пятый из них был скачан менее тысячи раз, что ставит под вопрос эффективность использования ресурсов.

В качестве решения Гутерриш предложил создать цифровые реестры мандатов для предотвращения дублирования, перейти к более коротким и четко сфокусированным резолюциям, а также сократить количество заседаний и отчетов. Он также подчеркнул необходимость улучшения внутреннего контроля для более эффективного распределения задач между подразделениями ООН.

При этом генсек неоднократно подчеркнул, что создание и пересмотр мандатов остаются исключительной прерогативой государств-членов. "Наша роль заключается в том, чтобы выполнять их полностью, добросовестно и эффективно", - сказал Гутерриш.