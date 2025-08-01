После надписи "Он надеялся, что будет освобожден в результате сделки" следуют кадры, запечатлевшие сидящего на полу в тесном помещении изможденного молодого человека

ТУНИС, 1 августа. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС распространило видеозапись, предположительно, с участием молодого человека, который является израильским заложником. Видео опубликовано в Telegram-канале боевого крыла радикалов - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

Ролик сопровождается титрами на иврите, арабском и английском языках. После надписи "Он надеялся, что будет освобожден в результате сделки" следуют кадры, запечатлевшие сидящего на полу в тесном помещении изможденного молодого человека. Затем на черном экране появляется надпись "Оккупационное правительство решило подвергнуть их голоду". Палестинские радикалы подчеркнули, что заложники получают ту же пищу и воду, что и население сектора Газа.

30 июля ХАМАС сообщил, что за последнее время от голода в палестинском анклаве умерли по меньшей мере 154 человека, в том числе 89 детей. Представители движения утверждают, что в настоящее время "большая часть помощи сбрасывают по воздуху в опасные районы, которые ранее были эвакуированы, что делает эти поставки неэффективными и ставит под угрозу жизни мирных жителей".

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь. По решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе.

27 июля лидер ХАМАС в секторе Халиль аль-Хайя заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады анклава. До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из столицы Катара Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня в анклаве. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в свою очередь написал в социальной сети X, что Вашингтон также решил отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с подобной оценкой Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".