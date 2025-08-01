По словам Кеннета Бауэрсокса, у Дмитрия Баканова и Шона Даффи установился отличный контакт

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Переговоры главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с министром транспорта США - временно исполняющим обязанности руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шоном Даффи были по-настоящему позитивными. Об этом заявил заместитель главы NASA Кеннет Бауэрсокс.

"Позвольте мне просто сказать, что это было по-настоящему позитивным. Мне показалось, что у них установился отличный контакт. Думаю, они заложили основы того, что способно превратиться в хорошие отношения", - сказал Бауэрсокс на пресс-конференции по итогам запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 к Международной космической станции (МКС). "Когда мы работаем со всеми своими партнерами, отношения играют ключевую роль", - подчеркнул заместитель руководителя американского космического ведомства. Он отметил, что важно иметь возможность напрямую звонить друг другу по телефону при решении срочных вопросов, задавать друг другу вопросы, просить о внесении тех или иных изменений в планы. "Позиции других партнеров по-настоящему важны", - констатировал Бауэрсокс. "Для меня было действительно волнующим видеть потенциал их (Баканова и Даффи - прим. ТАСС) хорошей совместной работы", - сказал замглавы NASA.

Переговоры Баканова и Даффи состоялись 31 июля в штате Флорида. Это была первая личная встреча глав российского и американского космических ведомств за восемь лет.

Бауэрсокс уточнил, что не хочет вдаваться в детали прошедших консультаций. "Они говорили о том, что было бы хорошо, если бы мы (Россия и США - прим. ТАСС) могли поддерживать друг друга в будущем в плане аппаратных средств и стандартов, чтобы иметь возможность заниматься [в случае необходимости] спасением своих экипажей <...>", - рассказал заместитель главы NASA. Он напомнил, что такая совместная работа уходит корнями в прошлое - еще к советско-американскому проекту стыковки на орбите "Союз - Аполлон". "Они говорили о том, чем мы можем заниматься вместе в будущем, если ситуация позволит нам продолжать предпринимать усилия такого рода", - добавил американский специалист.