Экс-президент Армении Кочарян назвал расправой преследование Карапетяна

Роберт Кочарян уверен, что произошедшее с бизнесменом - проявление неблагодарности к благотворителю и удар по институту благотворительности

ЕРЕВАН, 1 августа. /ТАСС/. Процессы вокруг российского бизнесмена Самвела Карапетяна, ранее арестованного в Ереване, содержат элементы расправы. Об этом в интервью армянскому пятому каналу заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян (1998-2008).

Кочарян уверен, что произошедшее с бизнесменом - проявление неблагодарности к благотворителю и удар по институту благотворительности. Экс-президент Армении напомнил, что Карапетян осуществил огромные инвестиции в республике, создав тысячи рабочих мест.

"В условиях, когда иностранные инвестиции в Армении сократились, атака на крупного инвестора - просто глупость. Наносить такой ущерб государству - <…> это все из жанра абсурда. Я знаю, в каком состоянии находились "Электрические сети Армении" до их приватизации. Приватизация произошла в годы моего нахождения у власти. Ситуация была позорная. Тогда инспектор электросетей был самый главный человек в Армении, вытворял что хотел, скручивая счетчики и так далее. Ежегодно накапливались десятки миллионов долларов долгов", - рассказал Кочарян.

По его словам, именно после приватизации удалось резко поменять ситуацию в этой сфере, а Карапетян - человек, который сделал огромные инвестиции и не только в "Электросети", но и по другим направлениям.

"Происходящее - просто расправа. Возможно, цель в том, чтобы в преддверии выборов иметь в компании временного управляющего и использовать ее человеческие ресурсы в электоральных процессах. Иметь избирательный ресурс", - предположил Кочарян, добавив, что именно это может быть мотивацией действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Арбитраж вокруг "Электросетей"

Касаясь арбитражного процесса вокруг национализации "Электросетей", Кочарян выразил убеждение, что власти Армении проиграют в этом споре. "Однозначно проиграют, поскольку происходящее больше похоже на беспредел. Это оставляет впечатление рэкета на государственном уровне. Они проиграют в арбитражном споре, но, по сути, проиграет государство и те, кто совершили это преступление, из своего кармана не возместят убытки", - считает политик.

Политические заявки Карапетяна

Говоря о политической партии, которую создает Карапетян, бывший президент Армении выразил убеждение, что это станет новшеством в политике страны. Он напомнил, что в обществе есть потребность в новых лицах и новых силах, и Карапетян своей заявкой удовлетворяет этот общественный запрос. Он уверен, что у Карапетяна хорошие базовые задатки для старта, все остальное зависит от того, как он организует работу. "По сути, на армянском политическом поле есть уже две крупные политические силы - это блок "Армения" (Айастан) и сила, создаваемая Карапетяном, у которого есть серьезный потенциал. Это фундаментальные изменения на политическом поле", - сказал Кочарян.

Ситуация вокруг ареста Карапетяна

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Этому предшествовал обыск в его доме. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.