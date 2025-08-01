Эксперт Кимболл: Трампу не следует угрожать России

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями напомнил, что недавно мировые лидеры осудили риторику ядерных угроз

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу следует не угрожать ядерным оружием, а вести с Россией переговоры о стратегической стабильности. Такое мнение выразил в пятницу руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

"Ни один руководитель или заместитель руководителя не должен угрожать ядерным ударом, тем более в эмоциональных и ребячливых сообщениях в соцсети", - написал он в X вскоре после заявления американского лидера о том, что он отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Пентагон отказался сообщить ТАСС какие-либо подробности относительно данной переброски.

"Недавно мировые лидеры, включая глав стран Группы семи, осудили риторику ядерных угроз, назвав ее безответственной и опасной", - напомнил Кимболл. "Группа двадцати назвала такие угрозы недопустимыми. Полномасштабный обмен ядерными ударами между США и Россией привел бы к гибели сотен миллионов людей в первые часы и еще большего числа в последующие дни, недели и месяцы", - подчеркнул он.

"Если Дональд Трамп по-настоящему обеспокоен из-за российских ядерных вооружений, ему следует участвовать в серьезных переговорах с российскими коллегами, чтобы сохранить ограничения в отношении огромных арсеналов США и России и договориться о конкретных мерах по предотвращению ядерной конфронтации и сокращению арсеналов", - полагает руководитель ассоциации. Как он напомнил, Трамп 25 июля, заявил в ответ на вопросы ТАСС, что США рассчитывают приступить в ближайшее время к обсуждению с Россией перспектив дальнейшего ядерного разоружения.

Медведев написал 28 июля в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова американского лидера про экономику России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев.

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР. Ранее Трамп в соцсети Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался в адрес Медведева.