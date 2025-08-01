Этими высокоточными бомбами будут оснащены истребители F-16 Fighting Falcon, базирующиеся на авиабазе в коммуне Михаил-Когэлничану

БУХАРЕСТ, 2 августа. /ТАСС/. Румыния намерена приобрести в США управляемые высокоточные авиабомбы GBU-39/B. Об этом сообщил портал defenseromania.ro.

Речь идет о пакете из 400 управляемых бомб GBU-39/B на сумму €84 млн. Этими высокоточными бомбами будут оснащены истребители F-16 Fighting Falcon, базирующиеся на авиабазе в коммуне Михаил-Когэлничану (уезд Констанца). Компания Boeing направила в Конгресс США запрос на одобрение этой сделки.

Эти бомбы могут нести разные типы самолетов, в том числе F-35, отмечает портал. Вес бомбы - 129 кг, заряд взрывчатого вещества - 16 кг, длина - 1,8 м, точность - 1 м.

Обозреватели подчеркивают важность закупки, однако отмечают, что 400 бомб будет достаточно лишь для нескольких дней войны в случае интенсивного конфликта, так что речь может идти только о первом этапе сделки.

Румыния также приобрела недавно 186 авиационных ракет класса воздух - воздух средней дальности AIM-120 AMRAAM, а также 299 ракет класса воздух - воздух малой дальности AIM-9X SIDEWINDER, которые также предназначены для оснащения истребителей F-16 Fighting Falcon.