Президент США неоднократно подчеркивал, что Федеральная резервная система должна снижать базовую процентную ставку

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) Джерома Пауэлла уйти в отставку.

"Опоздавший" Пауэлл должен уйти в отставку, как ушла в отставку Адриана Куглер, назначенная [предыдущим президентом США Джо] Байденом. Она знала, что он ошибся в вопросе процентных ставок. Он тоже должен уйти в отставку", - написал президент в Truth Social.

В пятницу Куглер заявила, что покинет совет управляющих ФРС 8 августа.

Президент США неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финрегулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для федерального правительства оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

30 июля ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года. ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.