CNN: Лула да Силва готов встретиться с Трампом на полях сессии ГА ООН в сентябре

В Бразилиа не намерены повторять характер встречи американского лидера с Владимиром Зеленским или президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, сообщили источники агентства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре для преодоления экономических разногласий. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на помощников главы бразильской администрации.

При этом, отметили источники, в Бразилиа не намерены повторять характер встречи Трампа с Владимиром Зеленским или президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. В связи с этим правительство Бразилии прорабатывает возможности встречи не в Белом доме, а на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре, которую по традиции в последнее время открывает именно президент южноамериканской республики.

Ранее Белый дом объявил о введении пошлин в размере 50% на импорт бразильских товаров с 1 августа, объяснив эту меру необходимостью преодоления товарного дефицита. Лула да Силва пообещал ввести зеркальные тарифы, если в Вашингтоне не пересмотрят свое решение до конца июля. Позже глава государства выразил надежду, что делегация Бразилии во главе с вице-президентом Жералду Алкмином сможет добиться пересмотра пошлин путем переговоров.