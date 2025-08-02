По словам президента США, его мнение о российском лидере не изменилось

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "крепким орешком".

"Он (Путин - прим. ТАСС) определенно крепкий орешек, в этом смысле [мое мнение о нем] не изменилось", - отметил глава Белого дома в интервью телеканалу Newsmax.

Ранее в пятницу Трамп, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома, не исключил до истечения поставленного им 10-дневного срока по урегулированию на Украине возможности разговора с Путиным. "Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше", - сказал президент США.