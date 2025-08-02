Впоследствии Федеральное бюро расследований и Минюст сочли, что обнародование этих документов не будет "целесообразным и оправданным", сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) вымарало имя американского лидера Дональда Трампа и других известных людей из документов по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, документы были отредактированы, когда ФБР готовило их к возможной публикации. Поскольку Трамп и некоторые другие упоминаемые в документах люди были частными лицами на момент начала федерального расследования в отношении Эпштейна в 2006 году, их имена было решено скрыть. Впоследствии ФБР и Минюст сочли, что обнародование этих бумаг не будет "целесообразным и оправданным".

Агентство подчеркивает, что упоминание в документах нельзя считать свидетельством причастности к преступной деятельности финансиста.

6 июля портал Axios проинформировал, что министерство юстиции и ФБР не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов и каких-либо подтверждений версии его убийства. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов, о котором фактически упоминала ранее министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди, не существует. Министр затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, что она имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов. Между тем Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в 2024 году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.