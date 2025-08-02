Ирина Влах связала давление на автономию и ее руководство с отсутствием поддержки на выборах прозападного правительства в Кишиневе

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Экс-глава Гагаузии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах в интервью ТАСС назвала жестокой расправой уголовные дела против действующего руководителя автономии Евгении Гуцул.

"С моей точки зрения, это политическое дело. Я считаю, что Гуцул должна свой мандат, соответственно, завершить. Видно, что с ней расправляются, расправляются жестко", - сказала Влах. Она выразила надежду, что после парламентских выборов 28 сентября судебная система Молдавии снова будет независимой. "Она не будет под контролем власти", - добавила политик.

Влах связывает давление на автономию и ее руководство с отсутствием поддержки на выборах прозападного правительства в Кишиневе. "Политических лидеров сажают в угоду интересам определенных политических групп. Поэтому ситуация сложная, и каждый житель Гагаузии это ощущает", - отметила она.

Гуцул находится под домашним арестом. Политик была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Параллельно с этим с прошлого года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и называет дело политическим.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.