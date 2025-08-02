Ирина Влах подчеркнула, что это "абсолютно негосударственный подход"

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Санкции против Гагаузии со стороны прозападного правительства Молдавии - это месть за отсутствие поддержки на выборах. Такое мнение в интервью ТАСС высказала бывшая глава автономии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

"Это связано с тем, что в гагаузском регионе не голосовали за партию PAS (Партию действия и солидарности - прим. ТАСС) на парламентских выборах, не голосовали за [Майю] Санду на президентских. Я считаю, что это какая-то мелкая месть и абсолютно негосударственный подход, потому что лидер страны должен быть лидером буквально для каждого гражданина", - сказала Влах.

"Госпожа Санду, правительство [Дорина] Речана и правительство [Натальи] Гаврилицы абсолютно не были и не открыты сейчас к гагаузскому региону, и не только к гагаузскому региону, и к другим регионам Республики Молдова. Они не заинтересованы управлять страной равнозначно для всех граждан, одинаково относиться ко всем", - подчеркнула Влах, которая планирует принять участие в парламентских выборах 28 сентября в блоке с Партией социалистов Республики Молдова и партией "Будущее Молдовы".

После победы на выборах главы Гагаузии Евгении Гуцул в 2023 году власти Молдавии попытались признать их незаконными, затем увеличить налоговую нагрузку на автономию, лишить ее полномочий в сфере юстиции. В этом году Гуцул была арестована. Ее обвиняют в нарушениях при финансировании ликвидированной молдавскими властями партии "Шор".