Ирина Влах пообещала настаивать, "чтобы НАТО утвердила декларацию о том, что она не будет вмешивать Республику Молдову ни в какие военные действия"

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Молдавии необходимо добиться подтверждения своего нейтрального статуса на площадках ООН и НАТО. Об этом заявила в интервью ТАСС экс-глава Гагаузии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах, комментируя процесс вооружения республики западными странами.

"После [выборов] 28 сентября мы планируем на площадках ООН утвердить международный нейтралитет Республики Молдова. Мы будем настаивать на том, чтобы НАТО утвердила декларацию о том, что она не будет вмешивать Республику Молдову ни в какие военные действия. Такие примеры есть в мировом пространстве", - сказала лидер партии, которая формирует избирательный блок с Партией социалистов Республики Молдова и "Будущее Молдовы".