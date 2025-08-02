Экс-глава Гагаузии: милитаризация Молдавии идет вопреки позиции жителей

Большинство граждан республики поддержали бы перенаправление средств на инфраструктурные и социальные проекты, подчеркнула Ирина Влах

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Навязанная западными странами милитаризация Молдавии противоречит позиции жителей страны. Об этом рассказала в интервью ТАСС экс-глава Гагаузии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. По ее словам, власти всячески препятствуют партии в организации референдума о нейтралитете.

"ЦИК получила установку от Санду и от PAS (президента страны Майи Санду и Партии действия и солидарности - прим. ТАСС). Они понимают, что общество хочет, чтобы страна была нейтральной. И понятно, что все бы подписались за нейтралитет в нашей стране, тогда у них не было бы никаких оснований и дальше продолжать инвестировать средства в приобретение оружия для нашей страны", - сказала Влах.

По ее словам, большинство жителей Молдавии поддержали бы перенаправление этих средств на инфраструктурные и социальные проекты. "Увеличили бюджет министерства обороны в два раза. В 2025 году они запланировали строительство 51 военного объекта в нашей стране. Они покупают радары, покупают зенитные установки, им дарят оружие их партнеры, и, конечно же, нас наводят на мысль, а куда готовят на самом деле нашу страну", - отметила лидер партии.

Политик заявила, что после парламентских выборов 28 сентября, в которых партия "Сердце Молдовы" участвует в блоке с Партией социалистов Республики Молдова и партией "Будущее Молдовы", они будут добиваться подтверждения статуса нейтралитета Молдавии на площадках ООН и НАТО. "Мы будем настаивать на том, чтобы НАТО утвердила декларацию о том, что она не будет вмешивать Республику Молдову ни в какие военные действия. Такие примеры есть", - сказала Влах.