Советник офиса Нетаньяху: Макрон дал ХАМАС повод отказаться от сделки по Газе

По словам Дмитрия Гендельмана, это "усиливает шантаж" со стороны радикалов

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон дал палестинскому радикальному движению ХАМАС повод отказаться от соглашения по урегулированию в секторе Газа, приравняв удерживаемых радикалами в анклаве заложников к осужденным палестинским террористам, содержащимся в израильских тюрьмах. С таким заявлением выступил Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Макрон в очередной раз выбрал моральную слепоту вместо морального лидерства. Любое заявление, уравнивающее невинных граждан и военных преступников, - прямое препятствие переговорам и подарок террористам", - написал Гендельман в своем Telegram-канале. По его словам, французский лидер "дал ХАМАС повод отказаться от предложений, находящихся на столе", что "усиливает шантаж" со стороны радикалов.

Гендельман пояснил, что "в день, когда мир увидел измученного Эвьятара Давида", которого ХАМАС с 7 октября 2023 года удерживает "в подземной тюрьме без медицинской помощи, без солнечного света, без связи с семьей", Макрон "позволил себе приравнять его к палестинским террористам, осужденным судом за убийства, изнасилования, подрывы автобусов и стрельбу по мирным жителям". "Это - не дипломатия, это - предательство жертв", - добавил Гендельман, отметив, что "именно такие слова, произнесенные с трибун Европы, подрывают усилия посредников [по освобождению заложников] и укрепляют экстремизм".

1 августа движение ХАМАС распространило видеозапись, предположительно, с участием молодого человека, который является израильским заложником Эвьятаром Давидом. Видео было опубликовано в телеграм-канале боевого крыла радикалов - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". После этого Макрон в ходе одного из выступлений призвал "освободить всех с обеих сторон", сообщил портал Ynet.

"Когда французский президент говорит "освободить всех" и включает в это тех, кто залил улицы наших (Израиля - прим. ТАСС) городов кровью, он фактически разрушает основу любой сделки по освобождению настоящих заложников", - заявил советник офиса израильского премьера. "Израиль будет продолжать делать все возможное для возвращения своих граждан, несмотря на моральный провал части международного сообщества", - продолжил Гендельман, указав, что "если в ближайшие дни сделка сорвется, ответственность за это будет не только на ХАМАС, но и на тех, кто поставил знак равенства между жертвой и палачом".