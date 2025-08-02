Военкомат города обвинил протестующих в "попытках незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на западе Украины признал факт попытки группы гражданских проникнуть на местный стадион, куда свезли около сотни военнообязанных.

Как говорится на странице военкомата в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), туда "доставили группу военнообязанных лиц для прохождения медицинских осмотров и других процедур". "Вечером вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно", - признали в ТЦК и обвинили протестующих в "попытках незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора". На место были вызваны наряды полиции.

Столкновения протестующих против насильственной мобилизации с полицией произошли в Виннице вечером 1 августа. Как сообщало издание "Страна", военкомы привезли на городской стадион "Локомотив" около 100 мужчин, вскоре там собрались женщины, которые пытались прорваться на территорию стадиона, чтобы освободить мужчин. В какой-то момент собравшимся удалось сломать ворота, после чего на место были вызваны наряды полиции.

Правоохранители хватали женщин и сажали в служебные машины, применяли против протестующих газовые баллончики.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.