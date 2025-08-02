Родерих Кизеветтер указал на то, что Германия, хотя не имеет общей границы с Россией или Белоруссией, дислоцирует танковую бригаду в Литве

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Родерих Кизеветтер (ХДС) считает, что Германии по примеру ряда других стран следует выйти из Оттавской конвенции о запрете производства, применения и хранения противопехотных мин. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ZDF.

"Я выступаю за ограниченный по времени выход из Оттавского договора", - заявил депутат, известный своими антироссийскими высказываниями. Необходимость выйти из соглашения он объяснил предполагаемой угрозой, которая якобы исходит от РФ.

Кизеветтер указал на то, что ФРГ, хотя не имеет общей границы с Россией или Белоруссией, дислоцирует танковую бригаду в Литве. "Германия должна задаться вопросом, не делаем ли мы себя тем самым в Литве мишенью и не становимся ли уязвимыми в связи с недостаточными мерами по сдерживанию", - утверждал он.

При этом в МИД Германии в ответ на запрос ZDF отметили, что власти страны не имеют планов по выходу из конвенции и намерены в полной мере соблюдать обязательства в рамках соглашения.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились более 160 государств. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.