Уиткофф встретился с семьями удерживаемых в Газе заложников

Спецпосланник президента США отметил, что большинство израильтян хочет, чтобы пленники вернулись домой

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Тель-Авиве встретился с семьями заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил портал Ynet.

Уиткофф сказал родственникам заложников, что "план состоит в том, чтобы положить конец войне в секторе Газа, а не расширять ее". "Большинство израильтян хотят, чтобы заложники вернулись домой, а также большинство жителей Газы хотят, чтобы заложники были возвращены, так как они хотят восстановления сектора Газа", - продолжил он, отметив, что переговоры должны быть сосредоточены на прекращении войны в Газе и освобождении всех заложников сразу.

"У ХАМАС не будет причин не сесть за стол переговоров", - считает Уиткофф, заявления которого цитирует Ynet.

По данным The Times of Israel, встреча Уиткоффа с семьями заложников продолжалась около трех часов. Спецпосланник президента США 1 августа посетил пункт распределения гуманитарной помощи в секторе Газа, днем ранее он встретился с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, отмечает Ynet.

Радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 50 заложников. По последним данным израильской стороны, 20 похищенных живы.