Еще свыше 1 тыс. получили ранения, заявили в ведомстве

ТУНИС, 2 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 98 человек погибли, свыше 1 тыс. получили ранения в секторе Газа из-за действий Израиля за последние сутки. Такие данные приводит Минздрав анклава в своем официальном Telegram-канале.

"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 98 [тел] погибших (в том числе 15 извлечены из-под завалов) и 1079 раненых", - говорится в тексте.

Таким образом, общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 60 430, более 148 тыс. человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В марте 2025 года израильские ВС возобновили боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.