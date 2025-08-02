По оценкам автора статьи заместителя шеф-редактора издания Иво Мейнсена, в долгом противостоянии с Россией Владимиру Зеленскому "мало что удастся выиграть"

ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Попытка Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) указывает на то, что он одержим властью и утратил свой политический инстинкт. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По оценкам автора статьи заместителя шеф-редактора издания Иво Мейнсена, в долгом противостоянии с Россией Зеленскому "мало что удастся выиграть". Он "выглядит нерешительным, лавирует между ожиданиями иностранных партнеров, гражданского общества и старых властных структур", пишет журналист.

По мнению Мейнсена, последние решения Зеленского говорят о том, что его политический инстинкт его подводит и он "все больше ориентирован на удержание власти". Журналист считает, что Зеленский "с трудом находит свою роль". "Он зашел в тупик - и вместе с ним вся страна", - резюмирует журналист.

Между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Зеленского и восстановлением этих полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес на рассмотрение Рады законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы независимости антикоррупционных институтов". 31 июля документ был принят большинством голосов депутатов сразу в двух чтениях и тут же подписан спикером парламента.