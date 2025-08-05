Александр Стояногло не исключил, что во время разбирательства допустили произвольное толкование закона и приговора с демонстративной целью

КИШИНЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло назвал чрезвычайно жестким приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

"Какую угрозу обществу представляла мать с детьми, чтобы ее нужно было забирать под конвоем прямо из зала заседаний? Почему была выбрана столь жесткая мера - в деле, которое по своей сути спорное и неоднозначное?" - написал Стояногло в своем Telegram-канале.

Он не исключил, что во время разбирательства было допущено "произвольное толкование закона и приговора с демонстративной целью". "Особо опасные киллеры выходят на свободу после заказных убийств, наркоторговцы помилованы, а матерей с малолетними детьми отправляют за решетку на долгие годы и берут под стражу прямо в зале суда за "электоральную коррупцию", - указал Стояногло.