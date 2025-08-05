Эту должность ранее занимал Али Акбар Ахмадиан

ТЕГЕРАН, 5 августа. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики советника верховного лидера Ирана Али Лариджани. Об этом сообщило агентство NourNews.

Ранее эту должность занимал Али Акбар Ахмадиан.

По информации агентства Tasnim, в ближайшее время Лариджани может также стать одним из двух представителей верховного лидера Али Хаменеи в ВСНБ. На данный момент интересы Хаменеи в иранском совбезе представляют Али Акбар Ахмадиан и Саид Джалали. Как утверждает Tasnim, Ахмадиан вскоре может перейти на работу в правительство, где под него будет создана должность вице-президента по особым поручениям.

3 августа на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о создании специального органа под названием Совет по обороне, в ведении которого будут вопросы по защите страны от внешних угроз.