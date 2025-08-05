The American Conservative предостерег США от попыток смены власти в РФ или КНР

Обозреватель журнала Тед Гален Карпентер указал, что обе страны являются гораздо более серьезными и умелыми геостратегическими игроками, чем любые из предыдущих целей Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Руководству США следует отбросить фантазии о смене власти в России или Китае силовым путем, такие попытки могут иметь катастрофические последствия для Вашингтона. Такое мнение выразил обозреватель Тед Гален Карпентер в статье, опубликованной в журнале The American Conservative.

Как он отметил, "представители политической элиты" США считают, что "смена режима является предпочтительным методом" при борьбе с другими государствами, которые Вашингтон считает враждебными для себя. "Воинственные союзники в Европе разделяют эту точку зрения", - добавил Карпентер. По его мнению, некоторые американские политики "хотят понять, может ли эта стратегия сработать" в отношении России или Китая. "В обоих случаях эта стратегия, скорее всего, приведет к катастрофическим последствиям", - подчеркнул автор.

"Американские лидеры должны избегать соблазнов стремиться к смене власти в Китае или России. Обе державы являются гораздо более серьезными и умелыми геостратегическими игроками, чем любые из предыдущих целей Вашингтона. Очень опасно и неразумно сравнивать этих противников с Ираном, Гватемалой, Ираком, Югославией, Ливией или Сирией, - добавил Карпентер, имея в виду государства, где США пытались добиться смены власти. - Эти страны в военном отношении были во втором или третьем эшелоне. Их возможности нанести ущерб американским военным были ограничены, однако смены режимов даже в маленьких и слабых странах доставили США гораздо больше проблем, чем ожидалось".

"Россия и Китай в полном смысле являются великими державами, которые могут принять очень разрушительные ответные меры против США в дипломатической, экономической и даже военной сферах, - подчеркнул обозреватель. - Важнее всего то, что оба эти государства обладают ядерными арсеналами, которые могут нанести огромный ущерб Америке. США удавалось осуществить смену режима в странах гораздо слабее, но пытаться реализовать эту стратегию в Китае или России может быть чрезвычайно опасно и вполне возможно самоубийственно".

По мнению Карпентера, политическая элита США "должна отбросить эти безответственные фантазии о смене режима".