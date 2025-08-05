Литва просит НАТО разместить в стране средства противодействия БПЛА

Минобороны и МИД республики совместным письмом обратились к генеральному секретарю альянса Марку Рютте

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. Литва обратилась к руководству Североатлантического альянса с просьбой разместить на территории страны системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщила журналистам министр обороны республики Довиле Шакалене.

"Мы просим о размещении дополнительных средств борьбы с беспилотниками, даже если это будут экспериментальные системы. Мы в меняющихся обстоятельствах готовы к тому, чтобы их опробовать", - сказала она.

С этой просьбой, как заявила Шакалене, Минобороны и МИД Литвы совместным письмом обратились к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

Поводом для такого обращения стали два случая в течение июля, когда на территорию Литвы с Белоруссии залетели два БПЛА. Одним из них был аппарат российского производства "Гербера" без боевой составляющей. Другой был оснащен взрывчатым зарядом массой 2 кг. Оба аппарата упали на землю без каких-либо ЧП.