В ЮАР назвали тарифную политику США отчаянным шагом слабеющей державы

Вашингтон обеспокоен тем, что его влияние в мире падает, отметил министр минеральных и нефтяных ресурсов республики Гведе Манташе

ПРЕТОРИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Введение Вашингтоном тарифов в размере 30% на импорт из ЮАР представляет собой агрессивный шаг отчаяния слабеющей державы, каковой являются США. Об этом заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе на встрече с бизнесменами в пригороде Йоханнесбурга.

"Пошлины, налагаемые США, представляют собой взмах кулаком рушащейся империи, - приводит его слова местная радиостанция SABC. - Находящиеся в фазе упадка США способны нанести вред многим. Вашингтон обеспокоен тем, что его влияние в мире падает".

Манташе заявил, что введение Соединенными Штатами высоких тарифов против ЮАР объясняется ее членством в БРИКС. "Они взимают с нас 30%, потому что мы являемся членами БРИКС. Мы не можем выйти из БРИКС. Мы страна Южного полушария. Мы развивающаяся экономика. Мы не можем притворяться тем, кем не являемся", - сказал он.

По мнению министра, упадок США происходит в условиях роста мощи стран БРИКС. "Сейчас происходит смена центров власти, - сказал он. - Восточный блок становится сильнее. Эта перестройка сильно отличается от холодной войны. Это смена центров власти обусловлена экономическими причинами". Манташе добавил, что ЮАР в итоге останется на стороне победителей в этом противостоянии.

Высокие тарифы на импорт из ЮАР должны войти в силу в США 8 августа. Они затронут 65% экспорта Южно-Африканской Республики в Соединенные Штаты. Более других пострадают сельское хозяйство ЮАР, автостроение и текстильная промышленность. ЮАР входит в число 11 стран, для которых США вводят тарифы в размере 30% и больше.