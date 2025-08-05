По словам парламентария, для режима Владимира Зеленского нет понятия закона, семьи и права, а сотрудники территориальных центров комплектования зарабатывают деньги, отрабатывая план по мобилизации

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Работа территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине является террором и унижением всего украинского народа. Об этом заявил внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук, комментируя видео насильственной мобилизации мужчины на Украине на глазах у жены с ребенком.

"Ребенок видит отца в последний раз и запомнит, как люди в пикселе и с флагом Украины лишили его отца. Его просто украли. Без суда. Без повестки. Без закона. <...> Это террор и унижение целого народа", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат обозначил, что для режима Владимира Зеленского нет понятия закона, семьи и права, а сотрудники ТЦК зарабатывают деньги, отрабатывая план по мобилизации. "Их не остановит закон. Их может остановить только народ", - добавил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.