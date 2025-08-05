Посол Израиля назвала разговор Нетаньяху с Путиным показателем крепких отношений

Симона Гальперин отметила, что Израиль и Россия обсуждают в том числе вопросы, связанные с иранской ядерной проблемой

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху очень важен. Он демонстрирует, насколько отношения двух стран крепкие, заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин в комментарии "Известиям".

"Думаю, что это очень важно, что лидеры могут говорить напрямую, когда есть важные моменты, которые только они могут обсудить. Это показывает: любая сторона может проявить инициативу, и эта инициатива принимается второй стороной. Это важный показатель того, насколько отношения крепкие", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что Израиль и Россия обсуждают в том числе вопросы, связанные с иранской ядерной проблемой. "Страны контактируют. Я уже в течение полутора лет очень серьезно занимаюсь вопросами, касающимися ситуации на Ближнем Востоке, и, конечно, иранское досье является одним из основных и важных вопросов, которые у нас находятся на столе", - добавила Гальперин.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Путина с израильским премьером. Предыдущий разговор сторон состоялся 28 июля.