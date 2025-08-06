В Ереване подтвердили, что Пашинян встретится с Алиевым и Трампом в США

Премьер Армении посетит Соединенные Штаты 7-8 августа, сообщил кабмин республики

ЕРЕВАН, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Армении подтвердило, что его глава Никол Пашинян посетит Вашингтон, где встретится с лидерами Азербайджана и США Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале кабмина.

"7-8 августа премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит США. В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом для углубления стратегического партнерства Армении и США, а также трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе", - отмечается в тексте.

Ранее журналист по вопросам Кавказа в Вашингтоне Алекс Рафоглу в Х сообщил со ссылкой на источники, что в пятницу президент США Дональд Трамп планирует принять в Белом доме Пашиняна и Алиева. По его словам, Баку и Ереван готовы объявить о намерении заключить мирное соглашение уже на этой неделе в Вашингтоне.

МИД Армении 13 марта сообщил, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами и Ереван готов обсудить предложения по месту и срокам подписания документа. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что заключение соглашения возможно при выполнении ряда условий, включая прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. Кроме того, Азербайджан настаивает на официальном упразднении Минской группы ОБСЕ, которую в стране считают устаревшей структурой.

В Ереване отвергают обвинения со стороны Баку. При этом Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер". Он также выражал готовность обсуждать роспуск Минской группы, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, одновременно с заключением мира с Баку.