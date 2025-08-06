Президент Франции призвал приостановить соглашение, упрощающее визовый режим между странами

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству занять более жесткую позицию касательно Алжира на фоне кризиса в отношениях двух стран и приостановить соглашение, упрощающее визовый режим между ними. Об этом говорится в письме, которое французский лидер направил премьер-министру республики Франсуа Байру.

"Необходимо приостановить соглашение от 2013 года, касающееся безвизового режима для обладателей служебных и дипломатических паспортов", - говорится в письме, которое опубликовала газета Le Figaro.

Он также поручил Байру уведомить об этом решении партнеров по Евросоюзу, "чтобы они также приняли необходимые меры".

Макрон в письме также указал на "растущие трудности в отношениях с Алжиром в вопросах миграции и безопасности". Франция уже много лет пытается добиться от Алжира приема его граждан, незаконно находящихся на французской территории. Кроме того, на фоне ухудшения отношений стороны пошли на взаимную высылку дипломатов.

"Алжирские власти сознательно приняли решение не реагировать на наши неоднократные за последние месяцы призывы к совместной работе в интересах наших двух стран. Все могло бы сложиться иначе. Теперь у нас нет иного выбора, кроме как занять более жесткую позицию", - приводит Le Figaro комментарий президента относительно письма.

Отношения Франции и Алжира

В конце июля 2024 года власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции в связи с тем, что Париж признал марокканский план предоставления автономии Западной Сахаре единственной основой урегулирования конфликта. Алжир много лет поддерживает право сахарского народа на самоопределение и независимость.

Алжир был колонией Франции с 1830 по 1962 год. Независимость от Франции страна получила по итогам национально-освободительной войны (1954-1962). Власти и общественные организации Алжира много лет требуют от Парижа официальных и исчерпывающих извинений за преступления, совершенные в колониальный период.