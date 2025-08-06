Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко присутствовали на церемонии открытия достопримечательности

СУХУМ, 6 августа. /ТАСС/. Плавучий морской фонтан с ночной подсветкой открыли в Сухуме у морского порта, передает корреспондент ТАСС. На церемонии присутствовали президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Они и нажали кнопку пуска фонтана.

"Открывшийся сегодня мультимедийный фонтан в Сухумском порту - еще одна достопримечательность нашей столицы", - сказал ТАСС сотрудник администрации Сухума.

Ранее Кириенко во время церемонии открытия 11 июля Картинной галереи сообщил, что такой фонтан работает в международном творческом центре "Таврида" и появится в Сухуме.