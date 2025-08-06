Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи подчеркнул, что в рамках визита замгендиректора агентства не будет проводиться никаких инспекций иранских ядерных объектов

ТЕГЕРАН, 6 августа. /ТАСС/. Власти Ирана и представители Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены обсудить рамки возможного сотрудничества в ходе предстоящего визита заместителя генерального директора организации. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Основной целью визита будет обсуждение того, как Иран сможет продолжать сотрудничество с агентством по мирному атому, учитывая новый закон [о прекращении сотрудничества] парламента. Среди обсуждаемых вопросов - порядок подачи запросов агентством [на осуществление инспекций], процесс их рассмотрения Высшим советом национальной безопасности и то, как на них реагировать", - отметил он в эфире телеканала "Тегеран".

Как подчеркнул министр, в рамках визита заместителя гендиректора МАГАТЭ не будет проводиться никаких инспекций иранских ядерных объектов, никаких разрешений на это не было выдано и не будет. В том случае, если соглашение с агентством будет достигнуто, то сотрудничество начнется уже с учетом новых реалий, в противном случае переговоры будут продолжены, добавил Арагчи.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

2 июля иранский президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 22 июля глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства. 25 июля официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи сообщил о подготовке визита в страну делегации МАГАТЭ, который может состояться в ближайшие недели.