Отвечавший в то время за безопасность штаба Александр Гусак сообщил, что организаторы провокации планировали обвинить в ней президента Александра Лукашенко

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Белорусский оппозиционер Павел Латушко, проживающий ныне за рубежом, в преддверии президентских выборов в 2020 году намеревался организовать поджог объединенного штаба оппозиции. Об этом сообщил отвечавший в то время за безопасность штаба Александр Гусак.

В интервью телеканалу ОНТ он рассказал, что организаторы провокации планировали обвинить в ней президента Александра Лукашенко. По данным ТВ, в конце июля 2020 года Гусак тайно встретился с Латушко. "На этой встрече он практически предложил поджечь штаб. Он говорил о том, что было бы хорошо, если бы были жертвы среди руководителей, что вызвало бы реакцию населения, а протесты приобрели бы совершенно другой, радикальный характер", - рассказал Гусак, который ранее работал в правоохранительных органах.

В специальном репортаже ОНТ под названием "Правда против лжи" говорится, что Латушко рассчитывал благодаря ЧП получить поддержку западных стран и СМИ. Однако его замыслу не суждено было сбыться.

В начале июля президент Белоруссии поделился историей, как в 2020 году лично пресек готовящуюся провокацию. "Если бы не Лукашенко-диктатор, их сожгли бы в одном доме, когда спровоцировать их хотели", - отметил он. По словам главы государства, один из оппозиционеров хотел собрать в одном доме в центре Минска других оппозиционеров и сжечь их. "Слава богу, что у [экс-кандидата в президенты Белоруссии] Тихановской Светланы там была охрана так называемая - из МВД парень "унюхал", что что-то не так, и позвонил нашим силовикам. Они мне доложили. Я сказал: "Публично, демонстративно возьмите под охрану этот дом". И я с улиц снял "Альфу" (спецподразделение КГБ - прим. ТАСС) и бросил туда, чтобы они увидели, что мы знаем и охраняем этот дом. Провокация не удалась. Я впервые говорю о человеке, который это замышлял. Для чего? Для того, чтобы быть одним лидером этой всей вонючей оппозиции", - добавил президент.

В марте 2023 года суд заочно приговорил Латушко к 18 годам лишения свободы по делу представителей признанного экстремистским формированием оппозиционного координационного совета во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.