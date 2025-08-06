Среди целей оказались склады оружия, ракетные установки, и объекты с инженерными средствами, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 августа. /ТАСС/. Израильская армия заявила, что целью очередных ударов по югу Ливана стали военные объекты шиитской организации "Хезболлах".

"Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в заявлении. Среди атакованных целей военные перечислили "склады оружия", "ракетные установки" и "объекты, где хранились инженерные средства, позволившие восстановить террористическую инфраструктуру в этом районе".

По данным армии, движение продолжает попытки восстановиться по всей республике, "используя ливанское население в качестве живого щита". "Наличие оружия и деятельность "Хезболлах" в этом районе являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном [о прекращении огня]", - отметили в пресс-службе.