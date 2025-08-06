Рубио: решение о санкциях против РФ может быть принято в течение 24-36 часов

Многое зависит от прогресса переговоров по Украине, уточнил госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может принять решение о введении новых антироссийских санкций в течение следующих 24-36 часов. Об этом заявил в эфире телеканала Fox Business американский госсекретарь Марко Рубио.

"Президент должен будет принять это решение в течение следующих 24-36 часов. Многое зависит от того, как в <...> ближайшие дни будут обстоять дела и каким окажется прогресс. И в конечном счете президент должен будет решить, считает ли он необходимым вводить санкции. <...> Не думаю, что мы уже находимся на том этапе, когда президент должен принимать решение. Он примет его к пятнице", - сказал глава американской дипломатии.

Он добавил, что "сегодня и завтра" администрация США попытается понять, насколько Вашингтон сможет сблизить позиции Москвы и Киева. "Мы представим [соответствующую информацию] президенту, и он примет решение", - заключил Рубио.

Ранее корреспондентка телеканала CBS Цзян Вэйцзя сообщила со ссылкой на источники, что Трамп, несмотря на прогресс на переговорах с РФ, намерен в четверг ввести вторичные санкции в отношении Москвы.