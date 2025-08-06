Об этом агентству сообщил источник в Совете Безопасности ООН

ООН, 7 августа. /ТАСС/. Закрытые консультации Совета Безопасности ООН пройдут в четверг по ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ).

"Они пройдут завтра", - сказал ТАСС источник в Совбезе.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) БиГ сообщила об аннулировании мандата президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Он же заявил, что не признает решение ЦИК и не намерен покидать занимаемую должность. Он сообщил о планах провести референдум, на котором народ выскажет мнение о его мандате и работе на посту главы республики.