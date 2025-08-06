Рубио: США считают вопрос территорий ключевым в урегулировании на Украине

Госсекретарь заявил, что Соединенный Штаты хотели бы видеть уступки как от Киева, так и от Москвы

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Вашингтон считает территориальный вопрос ключевым в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Я думаю, ключевой элемент завершения любой войны - это территории", - сказал он в среду в интервью телеканалу Fox Business.

Рубио напомнил, что США хотели бы видеть уступки как от Киева, так и от Москвы.

Как заявлял ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Москва ценит посреднические инициативы американского лидера Дональда Трампа, но не будет жертвовать своими национальными интересами, которые для президента Владимира Путина превыше всего.