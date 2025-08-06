По данным Минздрава республики, еще один местный житель был ранен

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС в ходе массированных атак на южные районы Ливана нанесли в среду удар по населенному пункту Тулин, в результате погиб 11-летний подросток. Об этом говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"Израильский самолет выпустил ракету по поселку Тулин, в пограничном округе Марджаюн, в результате погиб 11-летний подросток и еще один местный житель получил ранение, - указывается в сводке. - Поступили данные о пострадавших после авианалета на Дейр-Сирьян, их численность уточняется".

Как передал телеканал Al Mayadeen, сильные взрывы произошли в окрестностях городов Джбаа, Джеззин и Набатия, расположенных к северу от реки Литани, где находятся предполагаемые объекты шиитской милиции "Хезболлах". Последний раз израильские ВВС наносили удары по этой местности 27 июля, тогда погибли 4 человека и 12 получили ранения.

По сведениям Минздрава республики, несмотря на достигнутое 27 ноября 2024 года соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4 тысяч нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов 230 человек погибли и 496 получили ранения. Власти не уточняют число жертв среди мирных граждан и объем потерь, которые понесли шиитские бойцы.