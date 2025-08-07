Ему было 74 года

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Совет национальной обороны и безопасности страны.

По его информации, политик скончался в четверг утром. Ранее он находился в отпуске по состоянию здоровья.

Мьин Све с 2016 года занимал должность вице-президента. После военного переворота 1 февраля 2021 года он был назначен и. о. президента вместо Вин Мьина, которого сместили с должности пришедшие к власти военные.