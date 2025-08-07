ХАМАС призывает мировое сообщество удержать Израиль от захвата всей Газы

Миру необходимо поддержать угнетенный народ, указал представитель радикальной организации в Иране Халед аль-Каддуми

ТУНИС, 7 августа. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Палестинское движение ХАМАС призывает международное сообщество принять действенные меры, чтобы удержать Израиль от расширения операции в секторе Газа и военного захвата всей территории анклава. Об этом сообщил по телефону корреспонденту ТАСС представитель радикальной организации в Иране Халед аль-Каддуми.

"Сегодня миру необходимо поддержать наш угнетенный народ и использовать действенные инструменты, чтобы удержать [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и его банду от продолжения военных преступлений против нашего народа, которые усугубили голод и привели к голодной смерти наших детей и семей", - сказал он, комментируя информацию о том, что глава правительства еврейского государства может принять решение о расширении военной операции в Газе. Аль-Каддуми подчеркнул, что "даже израильское военное руководство, привлеченное Нетаньяху, выступает против таких безумных идей, как вторжение в сектор Газа".

Коснувшись возможного продолжения переговоров, собеседник агентства подчеркнул, что "Нетаньяху не желает достигать соглашения" о прекращении огня с ХАМАС. "Напротив, он разрушил все надежды на соглашение и продолжает убивать наших людей на глазах всего мира", - сообщил аль-Каддуми. "Мы участвовали в гуманитарном диалоге и предложили практические и реалистичные решения и меры, направленные на прекращение агрессии и кровопролития, что подтвердили посредники", - подчеркнул он. Представитель радикалов также указал на "необходимость открыть контрольно-пропускные пункты и пропустить гуманитарную помощь в Газу в достаточном количестве в соответствии с международным правом и без политического торга".

Ранее на этой неделе портал Ynet сообщил со ссылкой на чиновников высокого ранга из окружения Нетаньяху, что политическое руководство близко к принятию решения о "полной оккупации" палестинского анклава. По выражению одного из собеседников издания, "жребий брошен", израильская сторона считает, что переговоры об освобождении заложников зашли в тупик и альтернативы военному решению не осталось. При этом, по сведениям Ynet, военное руководство страны, включая начальника Генштаба армии Эяля Замира, выступило против такого шага. По информации газеты The Jerusalem Post, кабинет безопасности Израиля соберется 7 августа для обсуждения "полного военного захвата" всей территории сектора Газа, включая районы, где могут удерживаться заложники.