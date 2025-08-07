The National: Ливан опасается, что силы Израиля проникнут на его территорию

По сообщению газеты, ливанские спецслужбы не исключают вероятность проведения израильских рейдов на востоке страны с целью уничтожения пусковых установок ракет и складов вооружений

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Ливана опасаются, что израильские подразделения могут проникнуть на восток страны с территории Сирии. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники в ливанских органах безопасности.

По данным издания, ливанские спецслужбы зафиксировали перемещение израильских военных в сирийском городе Катана - стратегически важном населенном пункте всего в 10 км от границы Ливана с Сирией. "Это очень серьезная угроза для Ливана. Силы безопасности боятся, что Израиль может нарастить свою группировку там и начать проводить рейды в Ливан", - передает газета слова источника.

Собеседники The National утверждают, что Израиль намерен создать буферную зону на юге Сирии и таким образом отрезать поставки якобы иранского оружия в Ливан. Кроме того, спецслужбы не исключают вероятность проведения израильских рейдов на востоке страны с целью уничтожения пусковых установок ракет и складов вооружений, принадлежащих движению "Хезболлах". "Усиление контроля в районе Голанских высот, ограничение влияния Хезболлах и расширение присутствия Израиля на юге Сирии путем сосредоточения там артиллерии и иных вооружений - все это ключевые элементы их стратегии", - отметил источник.

С момента прихода к власти в Сирии нового политического руководства в декабре 2024 года израильская боевая авиация регулярно наносит удары по позициям "Хезболлах", расположенным вдоль границы между ливанской долиной Бекаа и Сирией. Военная кампания Израиля направлена на блокирование трафика оружия, отмечает газета. Несмотря на установленный в прошлом году режим прекращения огня, атаки в регионе продолжаются.