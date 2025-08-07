Основные посты достались политикам оппозиционной партии "Право и справедливость"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий произвел назначения на должности в администрации главы государства. Трансляцию церемонии вел телеканал TVP Info.

Ключевые посты достались политикам оппозиционной партии "Право и справедливость". Начальником кабинета президента стал Павел Шефернакер, возглавлявший избирательный штаб Навроцкого, который ранее занимал должность замглавы МВД (2018-2023). Канцелярию президента возглавил депутат Сейма (нижней палаты парламента) Збигнев Богуцкий. За международную политику в администрации Навроцкого будет отвечать Марчин Пшидач, ранее работавший на аналогичной должности в администрации экс-президента Анджея Дуды.

Пресс-секретарем нового главы государства стал бывший соратник Навроцкого по польскому Институту национальной памяти Рафал Леськевич, возглавлявший там пресс-службу. Главой Бюро национальной безопасности назначен историк Славомир Ценцкевич, получивший известность благодаря обвинениям в адрес бывшего лидера объединения "Солидарность" (1980-1991), экс-президента Польши (1990-1995) и лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы.

Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента Польши 1 июня, набрав 50,89% голосов избирателей. 6 августа он принес присягу и вступил в должность президента.