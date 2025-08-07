Венгрия надеется, что личная встреча Путина и Трампа приведет к миру на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто считает, что новости, появившиеся после визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москву, "принесли облегчение многим"

БУДАПЕШТ, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Венгрии приветствует намерение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести личную встречу и надеется, что она приведет к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что 6 августа внимание всего мира было приковано к Москве, где президент РФ принял спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. "Сегодня утром я разговаривал по телефону с несколькими участниками вчерашней встречи. Они подтвердили позитивные сообщения в прессе. Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся лично как можно скорее. Это единственный способ вернуть мир в Центральную Европу", - написал глава МИД в X.

Сийярто также считает, что новости, появившиеся после визита Уиткоффа в Москву, "принесли облегчение многим, особенно жителям Центральной Европы, находящимся по соседству с войной" на Украине. "Мы очень хорошо знаем, что всякий раз, когда происходит диалог между США и Россией на высшем уровне, мир становится более безопасным местом. Вот почему за последние 3,5 года, несмотря на самые жестокие нападки со всех сторон, мы делали все, чтобы поддерживать каналы связи открытыми. И именно поэтому мы приветствуем каждый случай, когда американские и российские лидеры говорят напрямую", - заявил венгерский министр.

"Ясно одно: война на Украине не закончится на поле боя. Она закончится за столом переговоров, если американцы и русские смогут прийти к соглашению", - убежден Сийярто.