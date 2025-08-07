Действия проводятся в отношении членов и пособников преступной организации. указали в пресс-службе Генерального инспектората полиции республики

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Полиция Молдавии проводит массовые обыски в рамках расследования электоральной коррупции.

"Сотрудники полиции из спецназа "Фулджер" при поддержке территориальных подразделений и прокуроров проводят 78 обысков в нескольких населенных пунктах страны в рамках уголовного дела, связанного с незаконным финансированием и коррупцией на выборах. Действия проводятся в отношении членов и пособников преступной организации", - говорится в сообщении пресс-службы Генерального инспектората полиции республики в Telegram-канале.

В нем отмечено, что подробности "будут сообщены после проведения процессуальных действий".

Об обысках полиции в офисах оппозиционного блока "Победа" заявил и его лидер Илан Шор. "Действия псов режима [президента Молдавии Майи] Санду ничем не отличаются от гестаповских методов. Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, кошмарить нашу команду. Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишиневе", - сказал политик ТАСС. По его словам, силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по одному бредовому подозрению во "вмешательстве в выборы 2025 года", которых еще не было.

Шор подчеркнул, что путь запугивания, который Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС) могут предложить Молдавии, и есть так называемый европейский путь "с сумасшедшими микродиктаторами у власти". "Сейчас они подливают масла в огонь, не понимая, что в этом пожаре народного гнева они сгорят, как огородные пугала. Их фальшивых выборов люди просто не захотят ждать, этого добьются политические террористы ПДС", - добавил он.