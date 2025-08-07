Также были перемещены более 11 тыс. детей, говорится в публикации

ООН, 7 августа. /ТАСС/. Более 22 тыс. жителей Сомали, в том числе более 11 тыс. детей, вынуждены были покинуть свои дома из-за интенсивных боев в округе Махас в центральной части страны. Об этом сообщила информационная служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Reliefweb со ссылкой на международную организацию "Спасите детей".

"Более 22 тыс. человек, включая более 11 тыс. детей, были перемещены в Махасе в центральной части Сомали вследствие интенсивных боевых действий", - говорится в сообщении. В управлении добавили, что "столкновения между местным ополчением, правительственными войсками и негосударственными вооруженными группами в регионе Хиран усилились в последние два месяца, при этом значительная эскалация произошла 27 июля".

Как отметила организация "Спасите детей", она глубоко обеспокоена приостановкой работы в условиях эскалации боев 21 поддерживаемого ею медицинского центра. Следствием конфликта стало повреждение источников воды и значительное ухудшение ситуации с продовольствием. Организация встревожена "участившимися сообщениями о вербовке мальчиков для участия в боевых действиях".

По данным местных властей и гуманитарных структур, конфликт в центральной и южной части Сомали привел в последние два месяца к перемещению около 100 тыс. человек в регионах Хиран и Гедо, что "создает дополнительную нагрузку на и без того ограниченные местные ресурсы".

Ранее информационный портал Somaliguardian сообщил о захвате радикальными исламистами из группировки "Аш-Шабаб" города Махаса. С 2022 года Махас служил важнейшей логистической базой и командным центром совместного наступления сомалийской армии и союзных ей ополченцев с целью вытеснения группировки "Аш-Шабаб" из центральной части Сомали.

Связанная с террористической организацией "Аль-Каида" (признана террористической; запрещена в РФ) группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году и в настоящее время контролирует обширные территории на юге и в центре страны. Численность входящих в нее боевиков достигает 18 тыс. человек. Борьбу с исламистами ведет национальная армия Сомали, которой помогают местные ополченцы и миротворческие силы Африканского союза.