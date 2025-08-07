Депутат Рады Гетманцев: на Украине не работают более 72% госпредприятий

Некоторые компании функционируют как фантомы, отметил председатель финансового комитета Верховной рады

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Почти три четверти (72,1%) украинских государственных предприятий не работают либо функционируют в качестве фантомных компаний, а уровень убыточности в государственном секторе почти вдвое превышает средний показатель по Украине. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Уровень убыточности в государственном секторе почти вдвое превышает общеукраинский показатель, а почти три четверти (72,1%) подконтрольных государству субъектов хозяйствования либо не работают, либо вообще являются предприятиями-фантомами", - написал он в телергам-канале и уточнил, что это данные по тем предприятиям, в которых государство имеет долю более 50%.

Гетманцев также заявил, что, согласно отчету Фонда государственного имущества Украины на 2024 год, почти 70% компаний с 50% долей государства не представили финансового плана на 2025 год и только 7% предприятий смогли выплатить дивиденды. "Для понимания - бюджетные поступления составили всего 182 млн гривен ($4,37 млн)", - отметил он. При этом у большинства госпредприятий накопились долги, общий ущерб от которых составляет 6,45 млрд гривен ($155 млн), заключил Гетманцев.

Ранее глава Министерства экономики, окружающей среды и природных ресурсов Украины Алексей Соболев заявил, что его ведомство готовит изменения в некоторые законы, чтобы продавать доли крупных государственных компаний. Фонд государственного имущества Украины по результатам приватизационных аукционов в первой половине 2025 года обеспечил поступление в бюджет более 977 млн гривен (около $23 млн). Фонд рассчитывает по итогам года довести эту сумму до 3,2 млрд гривен (около $76 млн).