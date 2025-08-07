Канцлер ФРГ и Владимир Зеленский отметили посреднические усилия президента США Дональда Трампа, указал официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине после встречи в Москве президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Оба отметили посреднические усилия президента США", - подчеркнул Корнелиус. В то же время Мерц и Зеленский, по его словам, утверждали, что Россия должна завершить конфликт на Украине. "Оба согласились поддерживать тесные контакты с европейскими партнерами и Соединенными Штатами", - констатировал представитель кабмина ФРГ, добавив, что Мерц вновь заверил Зеленского в поддержке.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Уиткофф утром 6 августа был принят президентом РФ Владимиром Путиным. Состоялся полезный и конструктивный разговор, отметил Ушаков. По его словам, российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от Трампа.